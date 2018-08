Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Νταβίδ Σίλβα

«Αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας μου. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο να καθίσω να γράψω αυτές τις λέξεις. Η Εθνική μου προσέφερε τα πάντα και με απογείωσε ως ποδοσφαιριστή. Αποχωρώ λοιπόν ευτυχισμένος για όσα έζησα, για όσα ονειρεύτηκα και για το ότι υπήρξα μέλος μίας ομάδας που θα μνημονεύεται για πάντα για όσα πέτυχε. Αποχωρώ με ευγνωμοσύνη και αγάπη για τους συμπαίκτες, τους προπονητές και πάνω απ' όλα τον Λουίς Αραγονές, έναν δάσκαλο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Με αυτά τα λόγια ο Νταβίδ Σίλβα ανακοίνωσε το φινάλε μίας υπέροχης διαδρομής με την Εθνική Ισπανίας. Αυτή που ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 125 συμμετοχές και 35 γκολ, αλλά κυρίως το Μουντιάλ του 2010 και τα δύο EURO (2008, 2012) τα οποία κατέκτησε. Να σημειώσουμε ότι το πρώτο του γκολ το σημείωσε κόντρα στην Ελλάδα στο 3-2 του Αυγούστου του 2007 στην «Τούμπα». Στο EURO του 2012 ψηφίστηκε στην all star 11άδα της διοργάνωσης.

Ο Σίλβα είναι μόλις 32 ετών, αλλά εικάζεται πως αυτή την απόφαση την έλαβε, ώστε να αφοσιωθεί στο παιδί του που έχει προβλήματα υγείας και αυτό τον έχει αναγκάσει ακόμα και από το να απέχει από τις υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

Spain is poorer without Iniesta & David Silva in the national team. pic.twitter.com/Xx83SASvEk

— M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) August 13, 2018