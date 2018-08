Μέσι: Ο αυτοκράτορας της Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Αντρές Ινιέστα συνεχίζει στην Ιαπωνία κι ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον ο παίκτης της Μπαρτσελόνα που συνεχίζει τη συλλογή τίτλων.

Ο Αργεντινός έφτασε τα 33 τρόπαια με την ομάδα της Καταλωνίας και είναι πλέον ο απόλυτος άρχοντας των «μπλαουγκράνα». Αυτό ήταν το 7o Super Cup της καριέρας του και στα 31 του χρόνια είναι ο μόνος παίκτης που η συλλογή με τις κούπες του είναι μεγαλύτερη από την ηλικία του.

Lionel Messi surpasses Iniesta and is now the player with the most titles (33) won at Barcelona.

BARÇA LEGEND! pic.twitter.com/GHNQ7quFTW

