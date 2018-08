Ο Πικέ ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ισπανίας

«Μίλησα με τον Λουίς Ενρίκε (σ.σ.: ο νέος εκλέκτορας των Φούριας Ρόχας) και του είπα ότι έχω λάβει την απόφασή μου εδώ και καιρό και ότι την είχα σκεφτεί καλά. Είχα πραγματικά όμορφες στιγμές με την Εθνική Ισπανίας και είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξα κομμάτι των επιτυχιών της. Τώρα θέλω να αφοσιωθώ στην Μπαρτσελόνα».

Με αυτά τα λόγια στη συνέντευξη τύπου πριν το Σούπερ Καπ Ισπανίας (σ.σ.: Κυριακή κόντρα στη Σεβίλλη) ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι δεν θα φορέσει ξανά το εθνόσημο. Ο 31χρονος σέντερ μπακ υπηρέτησε τη χώρα για 102 αγώνες (5 γκολ) και μαζί της πανηγύρισε την διαδοχική κατάκτηση των Μουντιάλ 2010 και EURO 2012.

Η αλήθεια είναι ότι πολλάκις στο παρελθόν μίλησε δημόσια για την καταλανική ανεξαρτησία και αυτό τον έκανε ανεπιθύμητο για τους περισσότερους Ισπανούς φιλάθλους, καθώς όπου έπαιζε η Εθνική, τον έβριζαν, Κάπως έτσι πήρε και την πρόωρη απόφαση για το διεθνές φινάλε του.

