Ο Ινιέστα θυμήθηκε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Εσπανιόλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή το 2009, αφήνοντας ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στα social media:

«Εννιά χρόνια χωρίς εσένα, αλλά πάντα θα είσαι μαζί μας. Μας λείπεις, Ντάνι», έγραψε ο Ινιέστα.

9 años sin ti pero siempre estarás con nosotros. Te echamos de menos, Dani.

9 years without you, but you will always be with us. We miss you, Dani. pic.twitter.com/Lki6eIVPXO

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 8 Αυγούστου 2018