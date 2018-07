Επιστροφή στα... βάσανα για τον Μέσι (vid)

Ο Αργεντινός άσος μετά τις διακοπές του είναι έτοιμος να αρχίσει τη νέα σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Έτσι παρουσιάστηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στη Βαρκελώνη για να περάσει από τα εργομετρικά τεστ.

Το πρωί της Τρίτης, μαζί με τον Μέσι, επέστρεψαν και οι Ζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς και Πικέ για να αρχίσουν και αυτοί με τη σειρά τους την προετοιμασία ενόψει της σεζόν που έρχεται.

Lionel Messi and Jordi Alba are at the Ciutat Esportiva Joan Gamper for their medical check-up! pic.twitter.com/T6UejSmuYU

— Culé Source (@CuleSource) 31 Ιουλίου 2018