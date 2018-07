Στις 28/10 το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Το πρώτο clasico της χρονιάς για το πρωτάθλημα θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου με τους Καταλανούς να είναι γηπεδούχοι, ενώ το ματς της Μαδρίτης θα διεξαχθεί στις 3/3.

Την πρώτη αγωνιστική, η παρέα του Μέσι παίζει με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου, ενώ η Ρεάλ αγωνίζεται με την Χετάφε στο «Μπερναμπέου».

Επιστροφή* πονταρίσματος στον αγώνα Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Χάποελ Μπερ Σέβα , αν o Χόντζιτς σκοράρει το 1ο γκολ στην αναμέτρηση! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το πιο ενδιαφέρον ματς θα είναι στο «Μεστάγια» με την Βαλένθια να υποδέχεται την Ατλέτικο.

| Official: The first La Liga matches of the new 2018/19 season. Barça faces Alaves. pic.twitter.com/wpuRezVuiK

— Culé Source (@CuleSource) July 24, 2018