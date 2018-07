Ο Καθόρλα είναι και πάλι εδώ... 636 μέρες μετά! (pics & vids)

Ταλαιπωρήθηκε όσο ελάχιστοι. Ο Σάντι Καθόρλα όμως πάλεψε και 636 μετά το σοβαρό τραυματισμό του... μύρισε και πάλι χορτάρι. Έδεσε τα κορδόνια του, έβαλε τις επικαλαμίδες του και ίδρωσε τη φανέλα του.

Από εκεί που ήταν αβέβαιο ότι θα περπατήσει, ο Σάντι όμως παίζει και πάλι.

Στο φιλικό της Βιγιαρεάλ με την Χέρκουλες, μπήκε στο ματς στο 67' και όπως ήταν αναμενόμενο ο κόσμος τον αποθέωσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα για να κάνω ό,τι μ' αρέσει πιο πολύ. Υπάρχει μπροστά πολλή δουλειά, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα», δήλωσε αργότερα ο παίκτης.

Best photo of the day? Very possibly....

Santi Cazorla returns to playing action as his Villarreal side face Hercules in a pre-season friendly.

pic @Eng_Villarreal pic.twitter.com/frYo5r2vmu

