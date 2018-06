Yπέγραψαν τα συμβόλαια τους οι Γκριζμάν-Λεμάρ-Λούκας (pic)

Στη Ρωσία βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο Μαδρίτης για να κλείσει το θέμα με τους Γκριζμάν, Λούκας και Λεμάρ.

Ο ηγέτης της ισπανικής ομάδας ανανέωσε ως το 2023, ο Λούκας μέχρι το 2024, ενώ ο Λεμαρ θα παίξει για πρώτη φόρα με τους «ροχιμπλάνκος».

Και οι τρεις φυσικά βρίσκονται στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ

Great news from Russia. @AntoGriezmann has signed his renvovation until 2023, @LucasHernandez until 2024 and Lemar has signed his contract #AúpaAtleti https://t.co/bTPkTFdhIb pic.twitter.com/s0EFsVbX9O

— Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 Ιουνίου 2018