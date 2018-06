Γκριεζμάν: «Αποφάσισα να μείνω στην Ατλέτικο»! (vids)

Ενα μεταγραφικό σίριαλ που τελικά είχε αίσιο τέλος για την Ατλέτικο. Ο Αντουάν Γκριεζμάν επέλεξε έναν αγωνιώδη και περίεργο τρόπο για να ανακοινώσει την απόφασή του, η οποία ήταν ανατρεπτική και τον κράτησε μακριά από την Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος επιθετικός έφτιαξε ουσιαστικά ένα είδος ντοκιμαντέρ 40 λεπτών αλά Λεμπρόν Τζέιμς το 2010, στο οποίο εξιστόρησε όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα αναφορικά με την απόφασή του. Η αδερφή του που τον συμβούλεψε να πάει στην Μπαρτσελόνα, η σύζυγός του που τον προέτρεψε να κάνει το αντίθετο («Εδώ θα γράψεις ιστορία. Εκεί θα είσαι ένας από τους υπόλοιπους»).

Ο ποδοσφαιριστής μίλησε γενικότερα για την οικογένειά του και στη συνέχεια καταπιάστηκε με τα θέματα της Ατλέτικο και το πώς θα γίνει μεγαλύτερη: «Μας λείπει κάτι για να ξεφύγουμε από αυτό το μπέρδεμα να είμαστε δεύτεροι ή τρίτοι. Εάν φέρουν κάποιους παίκτες, μπορούμε να κατακτήσουμε το Champions League και να γράψουμε ιστορία».

Και αφού πέρασε από διάφορα στάδια, έφτασε στο φινάλε, για να πει δυνατά: «Θέλω να μείνω. Αποφάσισα να μείνω στην Ατλέτικο».

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018