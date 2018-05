Ανακοίνωσε Μπερίσο η Αθλέτικ Μπιλμπάο (vid)

Ο Εντουάρντο Μπερίσο είναι ο νέος τεχνικός της Αθλέτικ, με το σύλλογο του Μπιλμπάο να τον ανακοινώνει μέχρι το 2019.

Αυτός είναι ο τρίτος σταθμός του Μπερίσο στην Ισπανία, μιας και έχει ήδη κάτσει στον πάγκο των Θέλτα και Σεβίλλη, ενώ ήταν στο πλευρό του Μπιέλσα στην Χιλή και ξεκίνησε την καριέρα του στην Εστουδάντες.

Athletic Club informs that Eduardo Berizzo will be the new coach of our first team, with a contract ending by 30th June 2019. #OngiEtorriBerizzo https://t.co/ButuOM9NCZ

— Athletic Club (@Athletic_en) May 31, 2018