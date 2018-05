Ο Μαρσέλο έπαιξε κεφαλιές με τους συμπαίκτες του γιου του! (vid)

Ο Μαρσέλο ξέρει πως να περνάει καλά και ειδικά όταν αυτό περιλαμβάνει και για τον γιο του, τότε όλα του μοιάζουν ιδανικά στο χρόνο που περνάει μακριά από το γήπεδο και τις προπονήσεις.

Ο γιος του διεθνή οπισθοφύλακα κάλεσε τον πατέρα του να κάνει ακριβώς το ίδιο μ' εκείνον, αλλά αυτή τη φορά στ' αποδυτήρια της δικής του ομάδας, με τους πιτσιρικάδες αλλά και τον Μαρσέλο να κάνουν σαν τρελοί φέρνοντας εις πέρας την δοκιμασία με τις κεφαλιές!

Δείτε το βίντεο:

After his son's challenge with madrid team,marcelo did the challenge with his son's mates

Ballers pic.twitter.com/2EXGIniUzK

— K13V (@KroosEdition) May 21, 2018