Με κοινή φωτογραφία των τριών, ο Ράμος έγραψε: «Όλοι σας κάνατε τη μάχη ακόμα ομορφότερη και το ποδόσφαιρο πιο μεγάλο. Σας ευχαριστώ!»

Habéis hecho más bonita la batalla y mucho más grande el fútbol.

You have all made the battle more beautiful and football much bigger.

¡Gracias!

Thank you! @Torres @andresiniesta8 @gianluigibuffon pic.twitter.com/W9CP3QwrQa

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 20 Μαΐου 2018