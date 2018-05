Αιώνιος Ινιέστα σε μια λαμπρή φιέστα! (vids)

Δυο τεράστια μπαλόνια στον ουρανό της Βαρκελώνης, στο ένα τα δυο φετινά κύπελλα και στο άλλο η φανέλα του Ινιέστα με το μήνυμα «Αιώνιος». Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε το νταμπλ και η φιέστα ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο αρχηγό, ο οποίος δακρυσμένος παρακολουθούσε τη φαντασμαγορική τελετή. Οι συμπαίκτες του φορούσαν το «8» για να τον τιμήσουν, ενώ τη θρυλική φανέλα την προσέφερε και η γυναίκα του μαζί με την κόρη του. «Θα είσαι πάντα δικός μας. Σε ευχαριστούμε Αντρές Ινιέστα για όλα όσα μας πρόσφερες» ήταν το μήνυμα που ακούστηκε στο Καμπ Νόου και το χειροκρότημα ήταν ζεστό. Ο αρχηγός σήκωσε το 25ο πρωτάθλημα του συλλόγου και 9ο δικό του, όμως το πιο δύσκολο κομμάτι ήρθε λίγο αργότερα.

Ο Ινιέστα πήρε το μικρόφωνο, το γήπεδο σώπασε και τα φώτα ήταν πάνω στα δακρυσμένα του μάτια «Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πέρασα 22 χρόνια πανέμορφα, ήταν μεγάλη τιμή για μένα να παίξω στο καλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, έναν προς έναν ξεχωριστά, θα μου λείψετε, ευχαριστώ τους οπαδούς μας, για την αγάπη, τον σεβασμό που μου δείξατε από την πρώτη μερα που έφτασα. Ηρθα παιδί και φεύγω άνδρας. Ευχαριστώ που μου ζητήσατε να μείνω, θα σας έχω για πάντα στην καρδιά μου. Εχω μείνει χωρίς λόγια, ζήτω η Μπαρτσελόνα, ζήτω η Καταλωνία, ζήτω η Φουεντεαλμπίγια» είπε με τρεμάμενη φωνή ο αρχηγός και οι φωνές χιλιάδων οπαδών «Ινιέστα, Ινιέστα» έκλεισαν με τον ιδανικότερο τρόπο μια λαμπρή βαρδιά. Ηταν το τέλος που ήθελε να είχε ο αρχηγός...

