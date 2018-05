Μπουφόν, Καπέλο, Ναδάλ, Τότι και άλλοι «υποκλίνονται» στον Ινιέστα (vid)

Την Παρασκευή (18/5) οι Καταλανοί διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν του Αντρές Ινιέστα, που μετά από 22 χρόνια αποχαιρετά τον σύλλογο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το «στίγμα» του.

Συμπαίκτες, πρώην συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές, αλλά και σπουδαίες αθλητικές προσωπικότητες με παγκόσμια εμβέλεια, όπως ο Ράφα Ναδάλ και ο Μαρκ Μαρκέθ, συμμετείχαν στο βίντεο που δημιούργησε ο σύλλογος, για να πει «αντίο» στον εμβληματικό αρχηγό του.

Δείτε το βίντεο:

