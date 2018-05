Ετοιμάζουν τρομερό αποχαιρετισμό για τον Ινιέστα (vid)

Οι Καταλανοί ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, θα γιορτάσουν την κατάκτηση του νταμπλ, αλλά θα πρέπει να πουν και το «αντίο» στον Αντρές Ινιέστα που κλείνει τον τεράστιο κύκλο της παρουσίας του στον σύλλογο.

Έπειτα από τη φανέλα που κυκλοφόρησε με το σύμβολο της αιωνιότητας στο πίσω μέρος μαζί με το όνομα του Ισπανού χαφ, έτσι και το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Σοσιεδάδ, το «Καμπ Νόου» θα «σκεπαστεί» από το τρομερό κορεό που ετοιμάζεται από τους φίλους της Μπαρτσελόνα για τον αποχαιρετισμό ενός εκ των πιο εμβληματικών ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη μπλαουγκράνα φανέλα...

More than a mosaic.

More than a player.

#Infinit8Iniesta

Barça v Real Sociedad

Camp Nou

20/05 8:45pm

https://t.co/uWdbRgRm8U

pic.twitter.com/2K0jyHfBS3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2018