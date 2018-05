Ο Ουαλός άσος δεν πήγε την Τρίτη στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς η γυναίκα του γεννούσε το τρίτο τους παιδί (έχουν ήδη δυο κόρες).

Η γυναίκα του Μπέιλ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και ο εξτρέμ της Ρεάλ ανάρτησε τη φωτογραφία του νεογέννητου στα social media αναγγέλλοντας τα χαρμόσυνα νέα.

We are delighted to welcome a baby boy into our family this morning. Axel Charles Bale 08.05.18pic.twitter.com/dFbHNdFwnH

— Gareth Bale (@GarethBale11) 8 Μαΐου 2018