Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα θεωρεί πως η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε βρώμικα χωρίς οι παίκτες της να τιμωρούνται με κίτρινη.

Έτσι, ο Πικέ πήγε στον Κασεμίρο και με ειρωνικό ύφος του είπε: «Μπορείς να κάνεις όσα φάουλ θες, δεν υπάρχουν κίτρινες». Μάλιστα ο αμυντικός της Μπάρτσα άγγιξε τον Κασεμίρο στο πρόσωπο με τον δεύτερο να εκνευρίζεται!

Pique to Casemiro: "You can make all the fouls you want; you won't see a yellow card"pic.twitter.com/6UwiwJ0A2A

— Kay (@RMPanther) 8 Μαΐου 2018