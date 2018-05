Ράμος: «Ινιέστα, θα μου λείψεις φίλε» (pic)

Οι μάχες και οι κόντρες που είχαν μέσα στις τέσσερις γραμμές σε αγώνες Ρεάλ - Μπαρτσελόνα ήταν σκληρές και αμέτρητες, όμως με την Εθνική Ισπανίας έχουν πανηγυρίσει μαζί ιστορικές επιτυχίες. «Πέρα απ' ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο, το χθεσινοβραδινό θα μείνει στην ιστορία ως το clasico του Ινιέστα. Θα λείψεις, φίλε μου» έγραψε ο Ράμος στο twitter και πόσταρε φωτογραφία με τον εαυτό του να κρατά τη φανέλα του μύθου της Μπαρτσελόνα με αφιέρωση...

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2018