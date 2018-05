Στο «One Club Man» της Μπιλμπάο ο Πουγιόλ (vid & pic)

Πριν από τέσσερα χρόνια η Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησε κάτι μοναδικό και το ονόμασε «One Club Man». Ουσιαστικά πρόκειται για μία ετήσια βράβευση που αφορά τους θρύλους που έχουν αγωνιστεί μόνο με μία ομάδα. Αφού η διαδικασία ξεκίνησε με τον Μάθιου Λε Τισιέ (Σαουθάμπτον) και συνεχίστηκε με τους Πάολο Μαλντίνι (Μίλαν), Ζεπ Μάγιερ (Μπάγερν), ήρθε η σειρά του Κάρλες Πουγιόλ.

Ο κορυφαίος αμυντικός στην ιστορία της Μπαρτσελόνα βραβεύτηκε και αποθεώθηκε από τους Βάσκους στο «Σαν Μαμές» για την εκπληκτική προσφορά του όχι μόνο στους Μπλαουγκράνα, αλλά και στο ισπανικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Puyol receives "One Club Man" award by Athletic Bilbao at San Mames.

Legend. pic.twitter.com/eBoBPq7O34

— The Touch FCB (@TheTouch_FCB) May 5, 2018