Το «μυστικό» πίσω από τον πανηγυρισμό του Μέσι (vid)

Το έχει κάνει εκατοντάδες φορές. Κάθε φορά που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δείχνει ψηλά. Οπως εξηγεί στο video που ανέβασε η Μπαρτσελόνα, ο Μέσι κάθε φορά που σκοράρει, θυμάται την γιαγιά του, Σέλια, η οποία από τότε που ήταν πολύ μικρός επέμενε στους προπονητές να τον βάζουν παρότι εκείνοι θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να προσφέρει επειδή είναι μικρόσωμος. «Βάλτον, μπορεί να σου δώσει το παιχνίδι» έλεγε η γιαγιά του Λιονέλ και εκείνος σε κάθε γκολ τη θυμάται...

Ever wondered about the story behind Leo #Messi’s goal celebration?@Dugout explain all https://t.co/x2JKptlqrw pic.twitter.com/UHdNv3OEeS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 4, 2018