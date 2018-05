Ο 18χρονος Μέσι σκοράρει το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Μπάρτσα (vid)

Πρωτομαγιά του 2005. Μια σημαδιακή ημερομηνία για τον Λιονέλ Μέσι και για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ήταν η μέρα που ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα έγραφε το πρώτο κεφάλαιο στη χρυσή ποδοσφαιρική του καριέρα με την Μπαρτσελόνα, σκοράροντας το πρώτο του τέρμα με τους Μπλαουγκράνα.

Μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια ο Μέσι εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο ποδοσφαιριστή που μαγεύει το ποδοσφαιρικό κοινό με τα γκολ και τις ενέργειές του. Εκείνο το παιδάκι που θα ξεκινούσε το 2005 να πρωτοεμφανίζεται με τη φανέλα της Μπάρτσα έχει φτάσει σήμερα στην κορυφή.

Όλα ξεκίνησαν λοιπόν Πρωτομαγιά του 2005 σε ένα ματς στο Καμπ Νου με την Αλμπαθέτε. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, ο Ροναλντίνιο με μια εκπληκτική ασίστ... σκάβει την μπάλα για τον Μέσι και αυτός με μια λόμπα νικάει τον τερματοφύλακα και γράφει το 2-0, με τον «Ρόνι» να τον σηκώνει στους ώμους του! Το Καμπ Νου στο πόδι για να αποθεώσει τον πιτσιρικά. Που να 'ξεραν όλοι τι θα έβλεπαν τα μάτια τους...

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι δύο λεπτά πριν από την επίτευξη του γκολ, ο Μέσι με ανάλογο τρόπο, έπειτα από ασίστ του Ροναλντίνιο, έχει σκοράρει, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε ως οφσάιντ. Μετά από λίγο ο Αργεντινός θα ξεκινούσε αυτό το πανέμορφο παραμύθι...

He assisted Lionel Messi's first ever goal for Barcelona...twice. pic.twitter.com/1EYUnhUXDU

— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) 17 Ιανουαρίου 2018