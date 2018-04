LIVE η βόλτα της νταμπλούχου Μπαρτσελόνα

Αφού πήρε το Κύπελλο, κατέκτησε μαθηματικά και το πρωτάθλημα και έτσι η Μπαρτσελόνα το γιορτάζει. Οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο ισπανικό ποδόσφαιρο για φέτος ανέβηκαν στο ξεσκέπαστο λεωφορείο και ξεκίνησαν την περιήγησή τους στη Βαρκελώνη, με τους οπαδούς να τους αποθεώνουν στη διαδρομή.

Δείτε ζωντανά τη βόλτα των νταμπλούχων μέσα από το επίσημο κανάλι της Μπαρτσελόνα....

Can't make it to today's celebration parade?

Join us and see it live!

https://t.co/mcVdKwHFDn

#7heChamp10ns pic.twitter.com/PlkO4qYfgS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2018