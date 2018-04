Το συγκινητικό «αντίο» του τεράστιου Ινιέστα (pics & vid)

«Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν εδώ», μ' αυτή τη δήλωση ο Αντρές Ινιέστα βάζει τέλος στο βιβλίο της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα.

Ύστερα από 16 σεζόν και την κατάκτηση 32 τίτλων (μαζί με το φετινό πρωτάθλημα), ο 34χρονος Αντρές θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για την Κίνα (οπως όλα δείχνουν).

Στην αίθουσα της συνέντευξη Τύπου παρόντες ήταν κι οι συμπαίκτες του (απόντες ήταν οι Μέσι-Σουάρες), οι οποίοι τον χειροκρότησαν. Ο ίδιος δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του. Είναι «μάγος». «Χάρι Πότερ», όπως τον χαρακτήρισε ο Λουίς Ενρίκε, αλλά να κρύψει τα δάκρυά του ήταν αδύνατον. Ούτε τα... μαγικά του δεν μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό.

«Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Η Μπάρτσα μού έδωσε τα πάντα. Ο μόνος στόχος μου ήταν να πετύχω σ' αυτόν το σύλλογο κι αυτό το έχω καταφέρει», λέει αρχικά ο Ινιέστα με τα λόγια να βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα του.

«Αποτελεί τιμή και προνόμιο να να έχω μοιραστεί μέρα με τη μέρα τόσες μαγικές στιγμές με τον Μέσι επειδή κατάλαβα ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν και βλέπω πολύ δύσκολο να υπάρξει. Το να είμαι τόσο κοντά του ήταν μοναδικό και μαγικό», είπε χαρακτηριστικά για τη συνεργασία του με τον Μέσι.

Πως θα τον θυμάστε όταν τελειώσει την καριέρα του; Ο ίδιος πάντως θέλει να τον έχουμε στο νου μας ως ένα μεγάλο παίκτη και άνθρωπο.

«Θα ήθελα να με θυμούνται ως ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Η επιθυμία μου να γίνω ένας μεγάλος παίκτης και μια μεγάλη αθλητική προσωπικότητα πραγματοποιήθηκε και για μένα ήταν ό,τι καλύτερο να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο αυτόν το σύλλογο».

Φυσικά, δεν ήταν δυνατόν να μην του γίνει ερώτηση για το αν θα επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα. «Θα επιστρέψω ως παίκτης», απαντά και γελάει θέλοντας να ελαφρύνει την κατάσταση. «Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να τελειώσει η σεζόν, να πάρουμε το νταμπλ και μετά να βρεθώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ελπίζω να επιστρέψω, να συνεχίσω να απολαμβάνω και να μεταδίδω αυτό που έμαθα εδώ».

Για το ότι δεν πήρε Χρυσή Μπάλα είπε: «Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω γι αυτό, δεν με ενοχλεί. Εζησα στιγμές μαγικές με τον Τσάβι και τον Μέσι, δεν αλλάζει κάτι για μένα το αν έχω ή όχι μια Χρυσή Μπάλα. Ξέρω ότι κουβαλάω μαζί μου την αγάπη και το σεβασμό του κόσμου. Για όλους μας είναι σημαντικό να κερδίσουμε τέτοιου είδους βραβεία αλλά αυτό δεν αλλάζει την άποψή μου και δεν υπάρχει λόγος να μου ζητήσει "συγγνώμη" το France Football».

Andrés Iniesta: "I want to thank my team mates" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/V2OsNak4ox

Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2018