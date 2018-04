Μέσι και Σουάρες νευρίασαν τους συμπαίκτες τους καθυστερώντας τρία λεπτά στην προπόνηση (vid)

Ο Μέσι και ο Σουάρες ήταν οι δύο τελευταίοι που βγήκαν από τα αποδυτήρια στο προπονητικό της Μπάρτσα, και ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους ήταν έτοιμοι για να ξεκινήσει η προπόνηση.

Αρκετοί παίκτες της Μπαρτσελόνα φαίνεται να κοιτάζουν νευριασμένοι προς την είσοδο των αποδυτηρίων για να δουν αν έρχονται οι δύο άσοι, οι οποίοι εμφανίστηκαν μετά από τρία ολόκληρα λεπτά σαν να μην... τρέχει τίποτα.

Messi and Suárez had the team waiting for 3 minutes to get training started. According to AS, "tensions are high in Barcelona."pic.twitter.com/opuP0Ri0DB

— Barca Centre Media (@centrevid) 13 Απριλίου 2018