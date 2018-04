Ο Ντόντσιτς πασάρει και ο Όμπλακ... καρφώνει! (vid)

Ο Όμπλακ με ύψος 1,89μ. θα μπορούσε να είναι ένας καλός πλέι μέικερ. Το μπασκετάκι πάντως δείχνει ότι το έχει στο... αίμα του ως Σλοβένος!

Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης στο βιντεάκι που ακολουθεί δείχνει να το διασκεδάζει καρφώνοντας ύστερα από πάσα του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Ντόντσιτς. Μαζί ήταν και ο πόιντ γκαρντ της Φουενλαμπράδα, Λούκα Ρούπνικ.

Goalies can jump.

The word is Jan Oblak is done with football and has been training with Luka Dončić and Luka Rupnik..Slovenian boys hanging out in spain... pic.twitter.com/CdU3oSD65j

