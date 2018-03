Από τον Λίνεκερ στον... ΜακΓκουέιν

Από τον Γκάρι Λίνεκερ στον... Μάρκους ΜακΓκουέιν κι από το 1989 στο 2018! Ο μεγάλος Βρετανός σκόρερ φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την τριετία 1986-89 και χρειάστηκαν 29 χρόνια για να το επαναλάβει κάποιος Βρετανός. Μάλιστα, ευχήθηκε στον 19χρονο συμπατριώτη του και πρώην άσο της Άρσεναλ για το ντεμπούτο του με την Μπάρτσα στην αναμέτρηση με την Εσπανιόλ όπου οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν ακόμα έναν τίτλο.

Wish him every success. https://t.co/yDgXcddTmt

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2018