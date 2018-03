Η αφιέρωση αγάπης του Σέρχιο Ράμος στη Ρεάλ! (pic)

Η μεγάλη «βασίλισσα» του ισπανικού, του ευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κλείνει 116 χρόνια ζωής! Από την ίδρυσή της στις 6 Μαρτίου του μακρινού 1902 μέχρι σήμερα, δεκάδες τρόπαια εντός κι εκτός της Ιβηρικής χερσονήσου έχουν «σημαδέψει» την πορεία της στα γήπεδα κι έχουν γιγαντώσει τον «μύθο» της.

Απόψε (6/3, 21:45) το βράδυ, οι «μερέγχες» δοκιμάζονται στο Παρίσι, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στον επαναληπτικό της φάσης των 16 του Champions League. Με «εφόδιο» το 3-1 του πρώτου αγώνα στο Μπερναμπέου, ο Ζινεντίν Ζιντάν και οι παίκτες του καλούνται να υπερασπιστούν το πλεονεκτικό σκορ, ώστε να πανηγυρίσουν άλλη μια πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μέσω Twitter, ο αρχηγός των «μπλάνκος», Σέρχιο Ράμος, ευχήθηκε στην αγαπημένη του Ρεάλ, στην οποία φέτος συμπληρώνει 13 χρόνια. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τη φανέλα του και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έστειλε παράλληλα το «μήνυμά» του για την αποψινή μάχη.

« 116 χρόνια ιστορίας. 116 χρόνια μύθου. Σήμερα θέλουμε να συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτήν. Για το έμβλημά σου, για σένα. Χαρούμενα γενέθλια, Ρεάλ Μαδρίτης».

Δείτε τη φωτογραφία:

116 años de historia / 116 years of history

116 años de leyenda / 116 of our legend

Hoy queremos seguir escribiéndola / Today we want to keep building on it.

Por nuestro escudo, por vosotros / For our badge, for you

Feliz aniversario @RealMadrid / Happy anniversary, Real Madrid pic.twitter.com/Dj13kAtnvq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 6 Μαρτίου 2018