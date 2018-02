Θέμα στην Ισπανία το αντικείμενο στον Γκαρθία! (pics)

«Εικόνες λύπης αυτή την Κυριακή στην Ελλάδα». Με αυτό τον τρόπο ξεκινάει το κείμενό της η El Mundo Deportivo, η οποία μάλιστα στο παρελθόν είχε συνεργασία με τον προπονητή του Ολυμπιακού! Οι Καταλανοί αναφέρονται στο περιστατικό με την ρίψη ρολού από χαρτί που τίναξε στον αέρα το ντέρμπι, ενώ αναφέρονται και στην χειρονομία του Κέβιν Μιραλάς.

Το περιστατικό πάντως δεν έμεινε μόνο στην Καταλονία, αφού και οι μαδριλένικες Marca και As αναφέρθηκαν στη ρίψη αντικειμένου, που έστειλε τον Γκαρθία στο νοσοκομείο και οδήγησε στην αναβολή της σέντρας. Η δεύτερη μάλιστα το πάει ένα βήμα παραπέρα και κάνει λόγο για πρόστιμο που μπορεί να κυμανθεί από 6.000 μέχρι 80.000 ευρώ. Σχετικό θέμα έκανε και το Four Four Two ενώ στο εξωτερικό γινόταν και λόγος για επικίνδυνο αντικείμενο και για κίνδυνο βαριάς τιμωρίας.

Olympiacos manager Oscar Garcia has been taken to hospital after being hit by a roll of receipt paper.

The game has been delayed as a result.

— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) February 25, 2018