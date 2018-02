Τυφλός βλέπει την Μπάρτσα με τη βοήθεια ενός φίλου του και ενός ξύλινου γηπέδου (vids)

Ο Θέσαρ δεν βλέπει και δεν ακούει. Λατρεύει όμως να πηγαίνει στο γήπεδο. Ο Θέσαρ είναι Κολομβιανός και πηγαίνει στα ματς των αγαπημένων του Μιγιονάριος. Το κάνει με τη βοήθεια του καλού φίλου του Χοσέ. Οι δυο τους δέχτηκαν την πρόσκληση να βρεθούν στο «Καμπ Νόου», ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς με τη Χιρόνα. Και πώς το κατάφερε ο Θέσαρ;

Κάθεται πάντα απέναντι από τον Χοσέ. Εχουν στα πόδια τους ένα μικρό ξύλινο γήπεδο και ο Χοσέ πιάνει τα χέρια του Θέσαρ και τα μετακινεί στο γήπεδο, ανάλογα με το που βρίσκεται η μπάλα. Παράλληλα, με μία γλώσσα που έχουν επινοήσει οι δυο τους, του εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στον αγώνα.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0

Colombian José Richard is blind and deaf. Today he and his interpreter Cesar Daza visit the Camp Nou.

Cesar communicates what is happening in the game using "feel" on a piece of wood. #laliga pic.twitter.com/PAxEvPcWyd

