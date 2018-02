Ο Μέσι ξεκίνησε την κούρσα, πέρασε τρύπα στην Κουτίνιο κι εκείνος σέρβιρε με τη μία πάρε βάλε στον Λουίς Σουάρες για το 4-1 της Μπαρτσελόνα επί της Χιρόνα. Μία εικόνα από αυτές που ονειρεύονται οι Καταλανοί με την απόκτηση του Βραζιλιάνου.

Wonderful play by Barcelona as they scored their 4th of the night.

