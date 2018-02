Ο Μέσι ξέρει να σκοράρει με όλους τους τρόπους, αλλά και να μοιράζει γκολ! Το έκανε στο ματς με την Εϊμπάρ κι έφτασε τις 147 στη La Liga, στην κορυφή μαζί με τον Μίτσελ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Lionel Messi has matched the record for most assists in La Liga history pic.twitter.com/RSwL47vxCG

— B/R Football (@brfootball) February 17, 2018