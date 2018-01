Ο Μέσι έκανε το 2-0 επί της Εσπανιόλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και έγραψε ιστορία. Αυτό ήταν το γκολ Νο 4.000 για την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou, με τον Αργεντίνο μάγο να έχει κάνει το απίστευτο, έχοντας άμεση συμμετοχή (γκολ ή ασίστ) περίπου στο 10% αυτών!

4.000 goals have been scored at the Camp Nou, Messi has scored or assisted 10% of them.

