Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε την Εσπανιόλ στον επαναληπτικό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και προηγήθηκε με τον Σουάρες, πριν ο Μέσι κάνει το 2-0 στο 25’. Αυτό το γκολ αποδείχθηκε ιστορικό, καθώς ο Αργεντίνος πέτυχε το γκολ Νο 4.000 για τους Καταλανούς σε όλες τις διοργανώσεις στο Camp Nou, που άνοιξε τις πύλες του το 1957.

Leo Messi's goal was number 4,000 for Barça at Camp Nou in official competition #ForçaBarça pic.twitter.com/z3wGBqxkxI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2018