Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

Λιονέλ Μέσι, Αντρές Ινιέστα, Ζεράρ Πικέ, Λουίς Σουάρες και όλοι οι παίκτες των Blaugrana αποχαιρέτισαν τον Αργεντινό άσο μέσα από ένα πραγματικα καταπληκτικό video…

#ThankYouMasche

The players say goodbye to @Mascherano

pic.twitter.com/Og8W0a5bUj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2018