Τέλος ο Μασκεράνο από Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είπε αντίο κι επίσημα στον Χαβιέ Μασκεράνο και το βράδυ της Πέμπτης, ο Αργεντίνος σταρ θα πει αντίο στους οπαδούς από το χορτάρι του Καμπ Νου! Οι δυο πλευρές είχαν αποφασίσει να μην συνεχίσουν μαζί, με τον Μασκεράνο να βρίσκει άμεσα τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη στην Κίνα και στην Hebei Fortune. Ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Εσπανιόλ για το κύπελλο, αφού οι Κινέζοι δαπάνησαν 10 εκατ. ευρώ και δεν θέλουν να υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Ο Μασκεράνο αποχωρεί από τη Βαρκελώνη με 334 ματς, 18 τίτλους κι ένα γκολ!

Barcelona have confirmed Javier Mascherano will leave the club after seven-and-a-half seasons.

334 games

18 trophies

1 goal

The club will hold a farewell ceremony at 11.00am CET tomorrow in honour of his career at the European giants. pic.twitter.com/zT6FLJXi2B

