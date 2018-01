Η εκπληκτική επιστολή της Λεγανές στους γονείς των παικτών των ακαδημιών (pic)

Στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών της Λεγανές φιγουράρει, πλέον, μία εκπληκτική επιστολή, με την οποία ο σύλλογος θέλει να κάνει τους γονείς των παιδιών των ακαδημιών της πιο ευαίσθητους στη συμπεριφορά τους. Το νόημα είναι να σταματήσουν να επεμβαίνουν.

«Μαμά, μπαμπά τι κάνετε;

Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Ίσως να σκέφτεστε ότι κάνετε το καλύτερο για μένα, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω να σας πω ότι αισθάνομαι περίεργα, άσχημα, ενοχλημένος. Μου κάνατε δώρο μία μπάλα όταν ξεκίνησα να περπατάω. Δεν πήγαινα ακόμα σχολείο, όταν με βάλατε στην ομάδα. Μου αρέσει να προπονούμαι όλη την εβδομάδα, να κάνω πλάκα με τους συμπαίκτες μου και να παίζω την Κυριακή όπως όλα τα αστέρια. Όταν, όμως, πηγαίνετε εσείς στα ματς... δεν ξέρω. Δεν είναι όπως πριν.

Τώρα δεν με χειροκροτάτε όταν τελειώνει το ματς ούτε με προσκαλείτε να φάμε κάτι. Πηγαίνετε στο γήπεδο σκεπτόμενοι ότι όλοι είναι εχθροί, προσβάλλετε τους διαιτητές, τους προπονητές, τους παίκτες, τους άλλους γονείς... Γιατί έχετε αλλάξει; Ξέρω ότι υποφέρετε και δεν το καταλαβαίνω. Μου επαναλαμβάνετε ότι είμαι ο καλύτερος. Ότι οι υπόλοιποι δεν αξίζουν τίποτα μπροστά μου. Ότι όποιος λέει το αντίθετο είναι λάθος. Ότι το μόνο που αξίζει είναι να νικάς.

Αυτός ο προπονητής που αποκαλέσατε ανίκανο είναι φίλος μου. Μου έμαθε να διασκεδάζω παίζοντας. Θυμάστε το παιδί που μπήκε στη θέση μου τις προάλλες; Ναι, αυτός για τον οποίον όλο το απόγευμα λέγατε ότι δεν αξίζει ούτε να μου φέρνει τα παπούτσια. Αυτό το παιδί είναι στην ίδια ομάδα.

Όταν τον είδα τη Δευτέρα, ντράπηκα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν έχω την κατάλληλη ποιότητα. Ότι δεν θα γίνω επαγγελματίας και δεν θα βγάλω εκατομμύρια, όπως εσείς θέλετε. Με αγχώνετε. Μέχρι που σκέφτομαι να σταματήσω να παίζω. Αλλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο! Σας παρακαλώ μην με υποχρεώνετε να σας πω να μην ξανάρθετε να με δείτε», αναφέρει η επιστολή.

