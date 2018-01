Γκολάρα και τρελό ρεκόρ ο Μέσι (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τη σφραγίδα του στο ντέρμπι με ένα απίθανο, τρελό φάουλ! Ηταν το 366ο τέρμα του Αργεντίνου σταρ, ο οποίος απολαμβάνει πλέον την μοναξιά της κορυφής των σκόρερ στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα με 366 γκολ! Ο θρυλικός Γκερντ Μίλερ είναι στη 2η θέση με 365 τέρματα!

Δείτε το video με τη γκολάρα του Αργεντίνου

LEO MESSI!! One of the best free kick goals you'll see pic.twitter.com/ovIY2lAzOt

— All Sports ALL Day (@SportDebates365) January 14, 2018