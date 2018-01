Ο Λουτσιάνο Βιέτο πήγε πριν λίγες μέρες ως αποτυχημένος από την Ατλέτικο δανεικός στη Βαλένθια. Στα προηγούμενα 18 παιχνίδια με τους Ροχιμπλάνκος γκολ δεν είχε βάλει. Φρόντισε όμως στο ντεμπούτο του να σημειώσει χατ τρικ και μάλιστα το τρίτο να είναι γκολάρα λίγο μπροστά από το κέντρο.

Για τις Νυχτερίδες θεωρητικά το έργο ήταν πιο δύσκολο μετά το εκτός 1-1 με τη Λας Πάλμας. Φρόντισαν όμως να το καταστήσουν εξαιρετικά εύκολο. Ο Αργεντινός επιθετικός βρήκε δίχτυα τρεις φορές (30’, 48’, 66’), ο Μαξίμοβιτς ενδιάμεσα πρόσθεσε ένα (54’) και η Βαλένθια σταμάτησε στο 4-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κόπα ντελ Ρέι.

Αποτελέσματα

* Σε παρένθεση τα πρώτα ματς

Τρίτη

Ατλέτικο Μαδρίτης – Γέιδα 3-0 (4-0)

Βαλένθια – Λας Πάλμας 4-0 (1-1)

Τετάρτη

Αλαβές – Φορμεντέρα (3-1)

Σεβίλλη – Κάντιθ (2-0)

Βιγιαρεάλ – Λεγανές (0-1)

Ρεάλ Μαδρίτης – Νουμάνθια (3-0)

Πέμπτη

Μπαρτσελόνα – Θέλτα (1-1)

Λεβάντε – Εσπανιόλ (1-2)

Vietto just scored this to complete his debut hattrick

kid better get laid tonight pic.twitter.com/NaugFq9sdL

— ML (@studythetape) January 9, 2018