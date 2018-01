Ο Ντιέγκο Κόστα σκόραρε στο 68’ της αναμέτρησης με την Χετάφε στο πρώτο ματς μετά την επιστροφή του στην Ατλέτικο, το πανηγύρισε έξαλλα, ανεβαίνοντας στην εξέδρα και μόλις κατέβηκε αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε!

Diego Costa's return to Atletico.

- Booked

- Scores winner

- Sent off for celebrating in the crowd.

The grin at the end? Priceless.pic.twitter.com/vJeIB1nKcu

— Richard Chambers (@newschambers) January 6, 2018