Το καλύτερο δώρο, καθώς έστω και για λίγο γλύκαναν κάποιες, έκαναν οι Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες, με την επίσκεψή τους σε νοσοκομείο για παιδάκια στη Βαρκελώνη. Οι δύο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα χάρισαν δώρα και φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς θαυμαστές τους, που τους κοιτούσαν με δέος.

Leo #Messi & @LuisSuarez9 spread some joy at a hospital in Barcelona. #ForçaBarça pic.twitter.com/3LWRfpGOMg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2018