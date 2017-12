Χαρούμενος για τα 400 γκολ ο Σουάρες (pic)

Ο Ουρουγουανός άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα στο Santiago Bernabeu και με το γκολ αυτό έφτασε τα 400 στην επαγγελματική καριέρα του. Ο Σουάρες ανέβασε φωτογραφία με όλες τις φανέλες με τις οποίες έχει αγωνιστεί και έγραψε «πολύ χαρούμενος που έφτασα τα 400 γκολ, σας ευχαριστώ όλους».

Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional gracias a todos!!!!

Very happy to score 400 goals as a professional football player thank you all!!! pic.twitter.com/Iq0sHQuZbH

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) December 24, 2017