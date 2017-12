Μετά τα τρόπαια, αρνητικό ρεκόρ για Ζιντάν!

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε την τρίτη σερί της νίκη σε Clasico ως φιλοξενούμενη και ουσιαστικά σφράγισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Οι Καταλανοί βρέθηκαν στο +14 από τη Βασίλισσα και το κλίμα στα αποδυτήρια του Μπερναμπέου είναι εκρηκτικό! Οι φωνές για τον Ζιντάν είναι πολλές, με τον ίδιο όμως να επιμένει στις αποφάσεις του για το βασικό σχήμα, αλλά και τις κινήσεις... που δεν έκανε. «Ξέρω πως αύριο θα μας βρίζουν, αλλά εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα...». Μπορεί ο Γάλλος να κατέκτησε τα πέντε από τα έξι τρόπαια στη χρονιά, αλλά από το απόγευμα του Σαββάτου υπάρχει ένα μεγάλο αρνητικό γεγονός στο βιογραφικό του, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που χάνει δυο διαδοχικά εντός έδρας Clasico στη La Liga!

2 - Zinédine Zidane is the first Real Madrid manager to lose consecutive home games against Barcelona in La Liga history. Video. pic.twitter.com/ZW0f65Gfi7

— OptaJose (@OptaJose) December 23, 2017