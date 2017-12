Ο γιος του Μουρίνιο δείχνει... τρία δάχτυλα στην Ρεάλ! (pic)

Ο γιος του Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχει κρύψει ότι υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα και πανηγύρισε δεόντας τη νίκη των Καταλανών επί της Ρεάλ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο junior εμφανίστηκε στα social media, δείχνοντας τρία δάχτυλα, όσα και τα γκολ της Μπαρτσελόνα, γράφοντας «έτσι... 3-0. Σε ευχαριστούμε Bernaleo για την φιλοξενία».

Thank you, see you next time 3-0 pic.twitter.com/1w3SKvhpQ1

— José Mourinho Jr. (@FFC_JM) December 23, 2017