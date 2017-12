Ο άσος της «Ντέπορ», στην προσπάθειά του να πιέσει και να πάρει τη μπάλα από τους Μέσι και Ζόρντι Άλμπα, έγινε... παιχνιδάκι των δύο «μπλαουγκράνα» που με άνεση του «έσκασαν» δυο «ποδιές» και συνέχισαν τη φάση σαν να μη συνέβη τίποτα.

Μάλλον στο σπίτι του Κάρλες Χιλ θα απαγορεύθηκε κάθε αναφορά στο περιστατικό...

Thoughts with Carles Gil's family at this difficult time. #RIP #AVFC pic.twitter.com/sjiQK2VIkw

— Football Whispers (@FB_WHISPERS) December 18, 2017