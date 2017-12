Κανονικά στην προπόνηση της Ρεάλ, Μπέιλ και Βαράν (vid)

Την Τετάρτη η Ρεάλ παίζει με την Αλ Τζαζίρα στον ημιτελικό του Μουντιάλ Συλλόγων. Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με την ενδεκάδα που θα ρίξει στο παιχνίδι, αλλά το ευχάριστο για τον Γάλλο τεχνικό είναι οι δύο προσθήκες. Γκάρεθ Μπέιλ και Ράφαελ Βαράν προπονήθηκαν κανονικά και λογικά υπολογίζονται, αν και υπάρχει πιθανότητα να προστατευθούν ενόψει αρχικά του τελικού και εν συνεχεία για το Clasico στις 23 του μήνα.

Update: Real Madrid still training in Abu Dhabi. Bale & Varane involved, Ramos has calf taped. Roberto Carlos doing TV work, just to add, you know, some star power. #HalaMadrid #ClubWC pic.twitter.com/gcNwTEJTPZ

— John McAuley (@_JMcAuley) December 11, 2017