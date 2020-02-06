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Δούκας: «Το κόμπλεξ και η ανοησία δεν αμφισβητείται» (pic)

Δούκας: «Το κόμπλεξ και η ανοησία δεν αμφισβητείται» (pic)

Δούκας: «Το κόμπλεξ και η ανοησία δεν αμφισβητείται» (pic)

Με ανάρτησή του υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Λευτέρης Δούκας πήρε θέση για την φάση του πέναλτι αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν είναι «αμφισβητούμενο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Λευτέρη Δούκα έχει ως εξής: «Αν υπάρχει κάτι αμφισβητούμενο, δεν είναι το πέναλτι, αλλά η όραση, όσων δεν βλέπουν την ανατροπή.

Εκείνο που δεν αμφισβητείται, είναι το κόμπλεξ, η ανοησία, η εμπάθεια κι ο πόνος...».

 

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