Δούκας: «Το κόμπλεξ και η ανοησία δεν αμφισβητείται» (pic)

Αναλυτικά η ανάρτησή του Λευτέρη Δούκα έχει ως εξής: «Αν υπάρχει κάτι αμφισβητούμενο, δεν είναι το πέναλτι, αλλά η όραση, όσων δεν βλέπουν την ανατροπή.
Εκείνο που δεν αμφισβητείται, είναι το κόμπλεξ, η ανοησία, η εμπάθεια κι ο πόνος...».
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 80vs
ΚΙΜΚΙ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 0vs
ΑΜΙAΝ 0
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡAΝΤΕΣ 4vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΜΠΡΑΝ -vs
ΑΣAΝΕ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -
Με ανάρτησή του υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Λευτέρης Δούκας πήρε θέση για την φάση του πέναλτι αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν είναι «αμφισβητούμενο».
Αναλυτικά η ανάρτησή του Λευτέρη Δούκα έχει ως εξής: «Αν υπάρχει κάτι αμφισβητούμενο, δεν είναι το πέναλτι, αλλά η όραση, όσων δεν βλέπουν την ανατροπή.
Εκείνο που δεν αμφισβητείται, είναι το κόμπλεξ, η ανοησία, η εμπάθεια κι ο πόνος...».