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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η φάση που ο Δικέφαλος φωνάζει για δεύτερη κίτρινη στον Πούγγουρα (vid)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η φάση που ο Δικέφαλος φωνάζει για δεύτερη κίτρινη στον Πούγγουρα (vid)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η φάση που ο Δικέφαλος φωνάζει για δεύτερη κίτρινη στον Πούγγουρα (vid)

Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τη φάση του 43' όταν ο Πούγγουρας έχοντας κίτρινη κάρτα κάνει φάουλ στον Λημνιό.

Στη συγκεκριμένη φάση ο ΠΑΟΚ ζήτησε δεύτερη κίτρινη και αποβολή του Πούγγουρα.

 

 

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