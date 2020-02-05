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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Βιεϊρίνια με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 1-0 (vid)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Βιεϊρίνια με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 1-0 (vid)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Βιεϊρίνια με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 1-0 (vid)

Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο 34' χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιεϊρίνια έπειτα από την ανατροπή του Πέλκα από τον Ινσούα.

Ο Πέλκας έπεσε μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Ινσούα και ο Ελβετός διαιτητής Σέρερ έδειξε πέναλτι. Ο Βιεϊρίνια στο 34' ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.

 

 

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