ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο Βιεϊρίνια με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 1-0 (vid)

Ο Πέλκας έπεσε μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Ινσούα και ο Ελβετός διαιτητής Σέρερ έδειξε πέναλτι. Ο Βιεϊρίνια στο 34' ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.
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ΠΑΟΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
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ΚΙΜΚΙ 53
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ΤΟΥΛΟΥΖ -
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ΚΙΜΚΙ 51
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 15
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
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ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
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ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
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ΠΑΟΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
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ΠΑΡΤΙΖAΝ 48
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ΒΕΝΕΤΣΙΑ 45vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 39
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ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 36vs
ΤΟΦΑΣ 31
ΤΕΛΙΚΟ
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 82vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 79vs
ΜΟΝΑΚΟ 91
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 56
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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 69vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 72
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ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 55vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ 54
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ΤΟΡΟΥΝ 58vs
FILOU OOSTENDE 59
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ΜΑΝΡΕΣΑ 48vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 73vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 88
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ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 81vs
ΟΡΤΕΖ 66
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ΑΕΚ 83vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 72
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ΜΠΟΥΡΓΟΣ 87vs
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ΜΑΡΣΕΙΓ 0
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ΝΤΙΖΟΝ 0
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ΛΥΩΝ 0vs
ΑΜΙAΝ 0
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ΝΙΣ 1
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ΜΠΡΕΣΤ 1vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) 1
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ΜΕΤΣ 1
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ΤΟΤΕΝΑΜ 1vs
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MUNSTER 08 0
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ΤΙΤΣΙ 71 4vs
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ΙΝΤΙΖΑ 1
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ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ 1
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ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1
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NK ΣΟΛΙΝ 4
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ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 2vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
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ZELEZNICAR PANCEVO 0vs
VOJVODINA PERLEZ 1
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ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3vs
URSUS WARSZAWA 1
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ΝΙΤΡΑ 2vs
ΠΟΠΡΑΝΤ 0
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ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
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ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
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ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0
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UT PETANGE 0
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5
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PIAST ZMIGROD 0
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BISTRA 1
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ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 0
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DAKOVO-CROATIA 1
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LAFARGE EHRENHAUSEN 1
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HALLBERGMOOS-GOLDACH 1
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ΓΚAΙΣ 0vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ 0
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FV ENGERS 07 1vs
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ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
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VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο 34' χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιεϊρίνια έπειτα από την ανατροπή του Πέλκα από τον Ινσούα.
Ο Πέλκας έπεσε μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Ινσούα και ο Ελβετός διαιτητής Σέρερ έδειξε πέναλτι. Ο Βιεϊρίνια στο 34' ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.