Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία του Σιμάνσκι (vid)

Κοντά στο πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ έφτασε ο Σιμάνσκι. Ο Πολωνός μέσος, βρέθηκε απέννατι στον Φερνάντεθ και πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.
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ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
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Μεγάλη ευκαιρία έχασε στο Αγρίνιο ο Σιμάνσκι για να βάλει μπροστά στο σκορ εκ νέου την ΑΕΚ, όταν πλάσαρε λίγο έξω σε τετ α τετ με τον Φερνάντεθ.
Κοντά στο πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ έφτασε ο Σιμάνσκι. Ο Πολωνός μέσος, βρέθηκε απέννατι στον Φερνάντεθ και πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.