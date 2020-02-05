Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στο μπαλκόνι! (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ, καθώς ο Σέρχιο Αραούχο μετά από ένα πολύ άσχημο σουτ που έπιασε, έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι γειτονικής πολυκατοικίας!
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
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ΒΕΡΟΝΑ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 28vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 19
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0vs
ΜΟΝΑΚΟ 2
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΕΤΣ -
ΝΙΜ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΝΙΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 0
LIVE
ΛΙΣΕΝ 2vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ 0
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BS POLONIA BYTOM 1vs
SARMACJA BEDZIN 0
LIVE
KKS 1925 KALISZ 0vs
PIAST ZMIGROD 0
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SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 1
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ŠPANSKO 1vs
BISTRA 0
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GRANICAR ZUPANJA 0vs
DAKOVO-CROATIA 1
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ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 0vs
NOVY JICIN 2
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ΦΟΥΖΕΣΚΙΟΥΑΡΜAΤΙ 0vs
HODMEZOVASARHELY 0
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SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 0vs
SOKOL ALEKSANDROW L. 0
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MONS CLAUDIUS 0vs
ROGASKA 0
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ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 0vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ 0
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ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 0vs
SWIT SKOLWIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
MAKEDONIJA GP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 2vs
ΤΙΟΥΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 6vs
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΑΤΖ 3vs
FK KOSICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 4vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
FK VAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MACVA SABAC 1vs
ΙΝΤΙΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0vs
MYKOLAIVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 4vs
KF KEK-U 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3vs
SOKOL SIENIAWA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 1vs
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 3vs
TIKVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ 2vs
KOLOS KOVALIVKA U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` 6vs
NK ΣΟΛΙΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 2vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 3vs
JAGODINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZELEZNICAR PANCEVO 0vs
VOJVODINA PERLEZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΤΡΑ 2vs
ΠΟΠΡΑΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KECSKEMETI TE 3vs
JASZBERENYI VASAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 0vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3vs
URSUS WARSZAWA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 1vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΝΤΙΖ 1vs
ΛΟΥΜΠΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΑ 1vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤ 1vs
UT PETANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ 0vs
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ 3
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
OLIMPIC CETATE -vs
SR BRASOV -
NYVA VINNYTSYA -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
MINYOR PERNIK -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΜΠΕΡΟΕ 2vs
NEFTOCHIMIC BURGAS 0
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 1vs
GROSUPLJE 0
UDARNIK KURILOVEC -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
LEGIONARY DNIPRO -vs
FC PETRIKOVKA -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
SLOVAN HAC -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
LUPO-MARTINI -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
VFB MARBURG -vs
TSV BICKEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
HALLBERGMOOS-GOLDACH -
ΓΚAΙΣ -vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ -
FV ENGERS 07 -vs
KOBLENZ -
ΓΟΥAΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -
ANKERBROT MONTELAA -vs
SK BREITENFURT -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
FLAVIA SOLVA -vs
LAFARGE EHRENHAUSEN -
SF BAUMBERG -vs
FORTUNA KOLN -
SV ESSLING -vs
SIEMENS GROSSFELD -
ΧΕΣΣΕΝ ΝΤΡΕΙΧ -vs
MUNSTER 08 -
VFL SENDEN -vs
GRUN WEISS NOTTULN -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
AKS MIKOLOW -
Ο Σέρχιο Αραούχο έκανε ένα πολύ άσχημο σουτ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό κι έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι πολυκατοικίας πίσω από το γήπεδο του Αγρινίου!
Ένα απίθανο περιστατικό στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ, καθώς ο Σέρχιο Αραούχο μετά από ένα πολύ άσχημο σουτ που έπιασε, έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι γειτονικής πολυκατοικίας!